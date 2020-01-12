"الفجر" يُكرم محمد مصيلحي كأفضل رئيس نادٍ في 2019

وحصل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على جائزة أفضل رئيس نادي خلال العام الماضي، بعدما حصد أعلي نسبة تصويت في استفتاء موقع "الفجر الرياضي"، متفوقا على جميع رؤساء الأندية المصرية.





وبذل "مصيلحي" مجهودات كبيرة منذ توليه رئاسة نادي الاتحاد السكندري، وحقق طفرة هائلة داخل النادي خلال الفترة الماضية، كما أعاد بريق كافة الألعاب الرياضية، وخاصة فريق كرة القدم الذي حرص على توفير كافة عوامل النجاح له هذا الموسم من صفقات قوية وجهاز فني على أعلي مستوي.





وحرص وفد من موقع الفجر الرياضي على التوجه إلي الاسكندرية، وزيارة مقر نادي الاتحاد، ومنح محمد مصيلحي "درع" أفضل رئيس نادي في مصر خلال عام 2019.