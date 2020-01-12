Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الفجر" يُكرم محمد مصيلحي كأفضل رئيس نادٍ في 2019

الأحد 12/يناير/2020 - 01:19 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
حرص موقع وجريدة "الفجر" على تكريم الأفضل من الرياضيين خلال العام المنقضي 2019، والذي شهد تألق العديد من اللاعبين والمدربين في كافة الألعاب الجماعية والفردية، وخاصة كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في مصر.

وحصل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على جائزة أفضل رئيس نادي خلال العام الماضي، بعدما حصد أعلي نسبة تصويت في استفتاء موقع "الفجر الرياضي"، متفوقا على جميع رؤساء الأندية المصرية.

وبذل "مصيلحي" مجهودات كبيرة منذ توليه رئاسة نادي الاتحاد السكندري، وحقق طفرة هائلة داخل النادي خلال الفترة الماضية، كما أعاد بريق كافة الألعاب الرياضية، وخاصة فريق كرة القدم الذي حرص على توفير كافة عوامل النجاح له هذا الموسم من صفقات قوية وجهاز فني على أعلي مستوي.

وحرص وفد من موقع الفجر الرياضي على التوجه إلي الاسكندرية، وزيارة مقر نادي الاتحاد، ومنح محمد مصيلحي "درع" أفضل رئيس نادي في مصر خلال عام 2019.
Advertisements

أخبار تهمك

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 11 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 7 ساعات

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 11 ساعة

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 11 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

02:52 م

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status