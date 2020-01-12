موكب فرح ولوحة التحطيب.. أعمال فنية تحكي تراث مصر

قدم مسعد بلتاجي إدارة الوعي الأثري بالغربية، عملًا فنيًا بعنوان موكب فرح، وهو عبارة عن مجسمات ثلاثية الأبعاد لمجموعة عرائس تمثل ملامح تراثية في الأزياء والنقوش من مختلف العصور، بدءاً من العصر الفرعوني وحتى العصر الحديث.



وتم تنفيذ هذه المجسمات بتدوير بعض الخامات البيئية البسيطة مثل الورق والبلاستيك والمواد اللاصقة والوان وخامات أخرى، موضحا: استلهمت الفكرة من خلال عملي في بعض الورش للأطفال، وبحثي عن طريقة تعليمية فنية، فرأيت أن المجسمات وسيلة شيقة مقدمة بطريقة بسيطة لتوعية الأطفال بتراثهم الحضاري من حيث الملابس والاحتفالات والوظائف المختلفة.



استغرق العمل عشرين يوماُ لتنفيذ ثماني عشرة مجسمًا، لإخناتون ونفرتيتي، وعروستين من الجلد، عرائس خيال الظل، ويتم استخدامهم في قص التاريخ والقصص القديمة للأطفال بأسلوب المسرح.



كما قدمت أسما سعد قطاع المشروعات عملًا فنيًا متميزًا عبارة عن لوحة زيتية بعنوان "التحطيب"، حيث تسجل فنًا من أحد الفنون الفلكلورية المصرية وهي الرقص بالعصا أو التحطيب، والذي يعتمد على مبارزة بين شخصين بالعصا، وهي منتشرة بصعيد مصر.



وجاء العملان الفنيان خلال معرض فناني وزارة الأثار، والمقام بمتحف الفن الإسلامي، والذي يعرض لـ 100 عمل من أعمال فناني الوزارة، ويأتي المعرض في إطار احتفالات المتحف بمرور 116 عام على افتتاحه.