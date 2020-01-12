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"الفجر" يُكرم خالد قمر كأفضل هداف في 2019

الأحد 12/يناير/2020 - 01:14 ص
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الفجر_مع_خالد_قمر_لاعب_الاتحاد
الفجر_مع_خالد_قمر_لاعب_الاتحاد
الفجر الرياضي
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حرص موقع وجريدة "الفجر" على تكريم الأفضل من الرياضيين خلال العام المنقضي 2019، والذي شهد تألق العديد من اللاعبين والمدربين في كافة الألعاب الجماعية والفردية، وخاصة كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في مصر.

وحصد خالد قمر مهاجم الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي جائزة أفضل "هداف" في عام 2019 بالدوري المصري، وذلك بناءًا على تصويت الجماهير في استفتاء موقع "الفجر الرياضي".

ويقدم "قمر" مستويات رائعة رفقة فريق الاتحاد السكندري خلال الفترة الأخيرة، وساهم بأهدافه الحاسمة في قيادة "زعيم الثغر" لتحقيق الكثير من الانتصارات الهامة خلال الموسم الماضي.

وحرص وفد من موقع الفجر الرياضي على السفر إلي الإسكندرية وزيارة مقر نادي الاتحاد السكندري وتسليم خالد قمر مهاجم الفريق، درع أفضل هداف بالدوري المصري خلال عام 2019. 
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