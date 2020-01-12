"الفجر" يُكرم خالد قمر كأفضل هداف في 2019

وحصد خالد قمر مهاجم الزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي جائزة أفضل "هداف" في عام 2019 بالدوري المصري، وذلك بناءًا على تصويت الجماهير في استفتاء موقع "الفجر الرياضي".





ويقدم "قمر" مستويات رائعة رفقة فريق الاتحاد السكندري خلال الفترة الأخيرة، وساهم بأهدافه الحاسمة في قيادة "زعيم الثغر" لتحقيق الكثير من الانتصارات الهامة خلال الموسم الماضي.







وحرص وفد من موقع الفجر الرياضي على السفر إلي الإسكندرية وزيارة مقر نادي الاتحاد السكندري وتسليم خالد قمر مهاجم الفريق، درع أفضل هداف بالدوري المصري خلال عام 2019.