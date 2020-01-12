أول تعليق لوزير التعليم على تسريب الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت اليوم، أكبر منظومة للامتحانات الإلكترونية حول العالم، موجهًا الشكر لأجهزة الدولة كاف، التي شاركت في إعداد هذه المنظومة.



وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، مساء السبت، أن 95% من الطلاب يستخدمون المنظومة بشكل جيد، وأن حالات التسريب حدثت في لجان معدودة، وسيتم محاسبة من قام بهذا الأمر.



وأضاف أن "التسريب آفة قديمة نعمل على التخلص منها، وأن المنظومة الإلكترونية تستهدف منع الغش من خلال الحد من تدخل العنصر البشري قدر الإمكان".

