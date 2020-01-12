خبير: مصر تتخذ الخيار العسكري بليبيا في هذا التوقيت

قال اللواء سمير فرج، الخبير الأمني، إن قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، لم يحسم معركة طرابلس، رغم قدرته على هذا الأمر، خلال ثوانٍ، بسبب حرصه على سلامة وأرواح المدنيين، لافتَا إلى أن أصعب أنواع القتال هو القتال في المدن.



وتابع "فرج"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، أن آخر قرار لأي قائد سياسي، هو القرار العسكري، مشيرًا إلى أن مصر لن تتخذ أي قرار عسكري تجاه الأزمة الليبية، إلا بعد انتهاء الأطروحات السياسية كافة.



ولفت إلى أن القوات المسلحة المصرية، على أعلى مستوى من درجات الاستعداد لأي عمل عسكري، مشيرًا إلى أن مصر أكبر دولة لديها خبرة قتالية في المنطقة، وقامت بشراء أسلحة حديثة الفترة الأخيرة لحماية حدودها واستثماراتها.

