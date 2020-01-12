"ماتكحش ولما تكح حط إيدك".. موقف طريف بين خالد النبوي والطفلة ميرنا (فيديو)





كشف الفنان خالد النبوي، عن كواليس فيلمه الجديد "يوم وليلة" الذي يعرض حاليًا، في السينمات، موضحًا أنه طالب مقابلة الطفلة ميرنا التي تشارك في الفيلم، قبل بداية التصوير لكي يتعرف عليها ويجعلها تتعود عليه بسرعة.وحدث موقف طريف خلال لقاء النبوي، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" عندما كان يتحدث حيث مازحته الطفلة ميرنا قائلة له: "ماتكحش ولما تكح حط إيدك على بوقك كده"، ليرد عليها ضاحكًا: "حاضر هحط إيدي".وحرص النبوي مشاهدة الفيلم صباح أمس "السبت" بصحبة 100 لاعب ولاعبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، من بينهم الطفلة ميرنا التي تشارك في الفيلم بظهور خاص، حيث تجسد شخصية ابنة "منصور الدهبي" الذي يلعب دوره "النبوي" ، وذلك في حفل التاسعة والنصف صباحاً بسينما سيتي ستارز .يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى.