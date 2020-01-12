Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ماتكحش ولما تكح حط إيدك".. موقف طريف بين خالد النبوي والطفلة ميرنا (فيديو)

الأحد 12/يناير/2020 - 01:16 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
كشف الفنان خالد النبوي، عن كواليس فيلمه الجديد "يوم وليلة" الذي يعرض حاليًا، في السينمات، موضحًا أنه طالب مقابلة الطفلة ميرنا التي تشارك في الفيلم، قبل بداية التصوير لكي يتعرف عليها ويجعلها تتعود عليه بسرعة.

وحدث موقف طريف خلال لقاء النبوي، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" عندما كان يتحدث حيث مازحته الطفلة ميرنا قائلة له: "ماتكحش ولما تكح حط إيدك على بوقك كده"، ليرد عليها ضاحكًا: "حاضر هحط إيدي".

وحرص النبوي مشاهدة الفيلم صباح أمس "السبت" بصحبة 100 لاعب ولاعبة من ذوى الاحتياجات الخاصة، من بينهم الطفلة ميرنا التي تشارك في الفيلم بظهور خاص، حيث تجسد شخصية ابنة "منصور الدهبي" الذي يلعب دوره "النبوي" ، وذلك في حفل التاسعة والنصف صباحاً بسينما سيتي ستارز .

يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة وشادي أسعد، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى.


Advertisements

أخبار تهمك

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 11 ساعة

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 11 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 7 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 7 ساعات

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 11 ساعة

"كورة لايف" - KORAONLINE مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA كورة لايف رابط ماتش الاهلي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

02:52 م

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status