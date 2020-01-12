عاجل.. تحديد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

قررت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة،برئاسة المهندس عمرو الجنايني إقامة مباراة السوبر المصري، التي تجمع الأهلى بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى في الإمارات.





