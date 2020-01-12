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عاجل.. تحديد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات

الأحد 12/يناير/2020 - 12:51 ص
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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قررت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة،برئاسة المهندس عمرو الجنايني إقامة مباراة السوبر المصري، التي تجمع الأهلى بصفته بطل الدوري للنسخة الأخيرة مع الزمالك بطل كأس مصر، يوم 20 فبراير المقبل بأبو ظبى في الإمارات.

كشف محمد فضل لاعب الاهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية عن إلى الإمارات وعقد جلسة مع مجلس أبو ظبي الرياضي وتم الاتفاق علي إقامة المباراة موكداً أن الوفد برئاسته وضم حسام الزناتي مدير المسابقات ومنسق مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا بشارة من التسويق.

وتم الاتفاق بين الاتحاد الإماراتي والشركة الراعية للاتحاد المصري، بعد الاتفاق على الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء الذي يقام في التاسعة من مساء الخميس 20 فبراير.، وتم إنهاء جميع الأمور الخاصة بالمباراة وأوضح فضل أن السوبر سيقام بشكل رسمى على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي وهو ملعب الجزيرة الإماراتي.

وتقام المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج ، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجنبي ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.

كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بهذه المناسبة في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالي بأحد الفنادق الكبرى .
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