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فرحة عارمة في البحر الأحمر بعد العثور على البحارة المفقودين

الأحد 12/يناير/2020 - 01:18 ص
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البحارة المفقودين
البحارة المفقودين
محمد طه
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سادت حالة من الفرحة في شوارع مدينة الغردقة، وتحديدًا منطقة السقالة، عقب علمهم بالعثور على الصيادين الأربعة بعد فقدانهم وانقطاع الاتصال بهم لمدة 5 أيام، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "فيسبوك" نفس الحالة من الفرحة.

وأكد أهالي الصيادين الأربعة المفقودين، إنه تم العثور عليهم بجزيرة بمياه الشلاتين جنوب البحر الأحمر، وأنهم أحياء وبصحة جيدة.

وأكدت مصادر خاصة، أنه أثناء خروجهم بـ"الأسبيد بوت" حدث عطل بالموتور، ومع سوء الأحوال الجوية دفعتهم الأمواج إلى أحدى الجزر جنوب البحر الأحمر.

وشدد المصدر: انقطع الاتصال تمامًا بهم حيث لا توجد شبكة بتلك المنطقة، مشيرًا إلى أن أحد اللنشات عثر عليهم، وأخبر الأجهزة المسؤلة بأنهم بخير.

وتابع، أن الحالة الصحية لديهم جيدة، وكان يوجد لديهم البطاطين اللازمة لتدفئتهم، إلا أن الجوع والعطش أثر عليهم بعض الشئ، ولكنهم استطاعوا الصمود لمدة ٧ أيام بالطعام والشراب القليل الذي بحوزتهم، موضحا أنهم سوف يصلون إلى الغردقة خلال الساعات القادمة.

وكان أربعة صيادين اختفوا في ظروف غامضة على شواطئ مدينة الغردقة، أثناء رحلة صيد بالقرب من جزيرة أبو رمادا جنوب مدينة الغردقة.

وتلقت أجهزة البحر الأحمر، بلاغا بفقدان أربعة أشخاص بشواطئ الغردقة هم "الريس ناجي"، في العقد السابع من العمر، وأحد أقاربه يدعى غريب إضافة إلى نجل الريس، ويدعى "أحمد"، في العقد الثالث من العمر، وشخص آخر يدعى محمد في العقد الثالث من العمر، وجميعهم صيادون، وفقدوا أثناء ذهابهم لرحلة صيد منذ أربعة أيام.

وأمر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بخروج طائرة هيليكوبتر ولنش للبحث عن المفقودين.
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