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فضيحة دولية.. تسريب صوتي لخالد مشعل بشأن مرشد الإخوان

الأحد 12/يناير/2020 - 12:55 ص
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خالد مشعل
خالد مشعل
هدى عبدالرازق
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طالب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال تسريب صوتي عرضه برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بفرض الوصاية على مرشد الإخوان الأسبق، مهدي عاكف في 2012.

وقال "مشعل" متحدثا إلى شخص يدعى الدكتور "محمود" عن مشاهدته لحوار تليفزيوني مع مهدي عاكف، على قناة العربية، "بحكم تاريخ مهدي عاكف، وبحكم أنه مرشد سابق، فهو يحتاج أن يكون بجانبه شخص، هذا شخص يعجبني، وأنسجم معه، ولكن المشكلة في الإعلام، وخاصة مع عفرتة الإعلاميين، فينتزعوا منه أشياء لا تقال في الإعلام".

وأضاف، "شخصية الأستاذ عاكف عايزة واحد يكون بيقودها، يتلطف معه في التسديد والمقاربة.. فالحقيقة لازم يكون بجانبه سكرتير، ينتبه يعني يسدد مع الإعلاميين حتى لا يصطادواهما، هذا مرشد سابق مو شخص عادي، الله يرضى عليك نصيحة خلوا له شخص.. الله يكرمك".
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