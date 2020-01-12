أحمد موسى يكشف مفاجآت السيسي لأهالي مصر الجديدة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تكلفة ترميم قصر البارون أكثر من 100 مليون جنيه، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تطوير المنطقة، ووجه بإقامة مجموعة من الكباري لتسهيل الحركة المروية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء السبت أنه تم إقامة 5 كبارٍ لربط مصر الجديدة بمناطق شرق القاهرة كالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن التوسعات في المنطقة غير مسبوقة.



وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون مدة العمل لإنشاء الكباري وتطويرها من 3 إلى 4 سنوات ولكن الرئيس السيسي وجه بضرورة الانتهاء منها خلال 3 أشهر، وتم الانتهاء من 95% من الأعمال، معلقًا: "كان الأمر شبه مستحيلا".

