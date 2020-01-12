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بعد فوز النجم على الهلال.. 6 سيناريوهات تصعد بالأهلي لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا

الأحد 12/يناير/2020 - 12:45 ص
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الاهلي وبلاتينيوم
الاهلي وبلاتينيوم
علاء خليف
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حقق فريق النجم الساحلي فوزًا هامًا خارج ملعبه أمام فريق الهلال السوداني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم السبت 11 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

بهذا الفوز انفرد فريق النجم الساحلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما احتل فريق الأهلي المصري المركز الثاني بالمجموعة برصيد 7 نقاط، وجاء فريق الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتذيل فريق بلاتينيوم ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

وانحصرت المنافسة على بطاقتي التأهل في هذه المجموعة بين أندية النجم الساحلي والأهلي والهلال السوداني، ويعتبر الفريق التونسي صاحب الحظوظ الأقوى في التأهل، حيث ضمن بنسبة كبيرة تواجده في الدور ربع النهائي للبطولة الإفريقية بعد صدارة المجموعة، وغالبًا سوف يكون هناك صراعًا شرسًا بين بطلي مصر والسودان لمرافقته في الدور التالي.

- المباريات المتبقية للفرسان الثلاثة بالمجموعة الثانية:

 - النجم الساحلي التونسي (الأهلي – بلاتينيوم ستارز) - الأهلي (النجم الساحلي – الهلال السوداني) - الهلال السوداني (بلاتينيوم ستارز – الأهلي)

حظوظ الأهلي في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا:
 يمتلك النادي الأهلي عدة سيناريوهات لحسم تأهله بشكل رسمي لدور الثمانية بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا نستعرضها سويًا:

1- فوز الأهلي في المباراتين المتبقيتين على النجم الساحلي والهلال السوداني ووصوله لـ 13 نقطة يصعد به لدور الثمانية مباشرة "متصدرًا" للمجموعة، ودون النظر لباقي نتائج مباريات المجموعة.

2- فوز الأهلي على النجم الساحلي، وخسارة الهلال أمام بلاتينيوم ستارز، يصعد بالمارد الأحمر لدور الثمانية مباشرة من الجولة الخامسة، ولن يحتاج لنتيجة مباراته الأخيرة ضد بطل السودان.

3- في حالة فوز الأهلي على النجم الساحلي التونسي وتعادله مع الهلال السوداني، والوصول لـ 11 نقطة يتأهل لدور الثمانية الإفريقي مباشرة، لأن أقصي رصيد لبطل السودان في هذه الحالة سيكون 10 نقاط حال فوزه على بلاتينيوم ستارز.

4- في حالة تعادل الأهلي مع النجم الساحلي التونسي وفوزه على الهلال السوداني يصعد لربع نهائي دوري الأبطال مباشرة، حيث سيكون أقصي رصيد لبطل السودان 9 نقاط، في حالة فوزه على بلاتينيوم بالجولة الخامسة.

5- إذا خسر الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي وتغلب على الهلال السوداني بالجولة الأخيرة، يتأهل مباشرة لدور الثمانية بالبطولة، برفقة بطل تونس.

6- تعادل الأهلي في المباراتين المتبقيتين أمام النجم والهلال ووصوله لـ 9 نقاط يصعد به لدور الثمانية ايضًا، ولكن بشرط تعادل الهلال او خسارته أمام بلاتينيوم بالجولة الخامسة من دور المجموعات.
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