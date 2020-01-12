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مفاجأة.. طلبات حماس الثلاثة من خيرت الشاطر فترة حكم الإخوان

الأحد 12/يناير/2020 - 12:40 ص
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خالد مشعل
خالد مشعل
هدى عبدالرازق
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قالت الإعلامية أماني الخياط، إن خالد مشعل، رئيس المكتب التنفيذي لحركة حماس، طلب من الإخوان بقيادة خيرت الشاطر، في أثناء توليهم حكم مصر 3 أمور.

وأوضحت "أماني"، خلال برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن "مشعل" طلب إنشاء ممثلية لحركة حماس في القاهرة، خارج مظلة السلطة الفلسطينية، على غرار مكتب الدوحة وإسطنبول، كما طلب من إدارة الإخوان، تأسيس بنك تكون الحركة شريكة فيه، معلقة: "ولهذا كانت كل الأموال التي تدخل مصر تأتي في شنط".

وأضافت أن المطلب الأخير من خالد مشعل، من الإخواني خيرت الشاطر، كان تجهيز الطريق للخلاص من عناصر كتائب القسام.
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