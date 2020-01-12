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حلم إثيوبيا وحل مصر الوحيد.. "الري" تكشف مفاجآت "سد النهضة"

الأحد 12/يناير/2020 - 12:39 ص
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سد النهضة
سد النهضة
داليا الحسين
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الري: إثيوبيا تسعى لملء السد بشكل أحادي.. واستخدام مياه الصرف الزراعي الحل أمام مصر

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، عن آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة، بين مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى أن مفاوضات القاهرة، قائمة على حسن النية؛ للوصول لاتفاق عادل بين البلدين.

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" مساء السبت، أن مصر تتفاوض منذ 2014، بشأن سد النهضة، وسعت لتطوير الاتفاق ليستفيد الجانبين المصري والإثيوبي، وأنها لم تحدد عدد السنوات لملء سد النهضة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الدول اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد، على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي من النيل الأزرق، وأن مصر اقترحت وضع آلية وقواعد لتكيف مع المتغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق والتعامل مع سنوات الجفاف.

ونوه بأن مصر ستشارك في الاجتماع، المقرر أن يعقده وزير الخارجية الأمريكي، مع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، في واشنطن يومي 13 و14 يناير 2020، متابعًا: "إثيوبيا ليس لديها الرغبة في التفاوض ودائما تلوح بملء السد بشكل أحادي، وهو مخالف للقانون الدولي ومصر ترفضه".

وأعرب عن أمله في أن يحدث تقارب لوجهات النظر في اجتماعات واشنطن للوصول لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

واختتم بقوله: "لدينا فجوة مائية 21 مليار متر مكعب، وهذا يمثل تحدٍ للدولة المصرية، وسد تلك الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر، وأن حصة المواطن في السنة من المياه 600 متر مكعب سنويا، بينما بلغت حصة مصر السنوية من نهر النيل حوالي 55.5 مليار متر مكعب.
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