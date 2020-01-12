باحث: حركة حماس لم تكن إضافة للقضية الفلسطينية



وأشار "أبو السعد"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن حركة حماس لم تكن إضافة للقضية الفلسطينية، بل كانت إضافة للقضية الإخوانية، والإخوان أنفسهم كانوا يتابعون حركة حماس فقط.



وأضاف الباحث في الإسلام السياسي، أنه لا يستبعد أن تنفرد حركة حماس باتفاق مع إسرائيل تسمح له بأن يتمدد من غزة إلى أماكن أخرى، منوها بأن خالد مشعل يحاول التدخل في أمور عدة دول.

قال طارق أبو السعد، الباحث في الإسلام السياسي، إن حركة حماس ساهمت في تقزيم القضية الفلسطينية، منوها بأن الحركة رفضت أن تنضم لمنظمة التحرير، كما أن هناك عمليات قامت بها حركة حماس أعاقت المفاوض الفلسطيني.