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عاجل.. مفاجأة جديدة في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم تقلب أحداث القضية

الأحد 12/يناير/2020 - 12:23 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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قال الصحفي اللبناني سعيد الحريري، إن محامي قتيل فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، تقدم للنيابة العامة للاستماع مجددًا للمدعى عليه فادي الهاشم زوج المطربة، كما طلب بتفريغ الهواتف النقالة الخاصة به إضافة إلى تفريغ هاتف القتيل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إلى أن المحامي طلب كذلك التحقق من إصابة نانسي عجرم في الواقعة.

وأضاف:" بشكل عام طالب بالتحقيق في كافة الأمور المثار حولها الجدل بما فيها استدعاء زوجة القتيل لعلمها بوجود علاقة سابقة بين زوجها وفادي الهاشم".

يذكر أن نانسي عجرم، تعرضت لعملية سطو مسلح على منزلها حيث قام الشاب المُلثم باقتحام المنزل مصحبًا للسلاح.

وقام زوجها الدكتور فادي الهاشم، بالدفاع عن نفسه وأفراد أسرته فأطلق النار عليه وأرداه قتيلًا ونتج عن ذلك تعرض نانسي عجرم لإصابة في قدمها اليمنى
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الكلمات المفتاحية

نانسي عجرم منوعات فيلا الفجر الفني

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