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هل تعرض خالد مشعل لمحاولة اغتيال من الموساد؟

الأحد 12/يناير/2020 - 12:33 ص
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خالد مشعل
خالد مشعل
هدى عبدالرازق
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قال طارق أبو السعد، الباحث في الإسلام السياسي، غنه معروف أن خالد مشعل تعرض لحادثة اغتيال بعد انتخابه بعام واحد رئيسا للمكتب السياسي، حيث قام أفراد من الموساد بحقنه بحقنة سامة في الأردن، وتم إلقاء القبض على من فعلوا ذلك.

وأشار "أبو السعد"، خلال حواره مع الإعلامية أماني الخياط برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن هناك علامات استفهم حول هذه العملية، معقبا: "هو من إمتى الموساد بيتخلص من حد بحقنة سامة، ومن إمتى أعضاء الموساد بيتمسكوا بسهولة".

وأضاف الباحث في الإسلام السياسي، أنه يرى أن الأمر كان محاولة لتقديم خالد مشعل للعالم على أنه البطل.
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