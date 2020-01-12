وزير البترول: ما حدث في أسعار المحروقات تصحيح وليس زيادة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما حدث في أسعار المحروقات هو تصحيح للأسعار وليس زيادة لها، متابعًا: "بعد يونيو 2019 من أخر رفع لأسعار المحروقات يتم تغطية التكلفة".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON E"، مساء السبت: "ندعم أنبوبة البوتاجاز ومع إحلال الغاز الطبيعي نقلل هذا الدعم تدريجيا، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كانت تصل إلى 140 مليار جنيه سنويا.



وتابع وزير البترول والثروة المعدنية: "الرئيس السيسي تحدث كثيرا مع الناس عن تصحيح أسعار المحروقات فتقبلها المواطن".

