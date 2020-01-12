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وزير البترول: ما حدث في أسعار المحروقات تصحيح وليس زيادة

الأحد 12/يناير/2020 - 12:18 ص
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وزير البترول طارق الملا
وزير البترول طارق الملا
داليا الحسين
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قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما حدث في أسعار المحروقات هو تصحيح للأسعار وليس زيادة لها، متابعًا: "بعد يونيو 2019 من أخر رفع لأسعار المحروقات يتم تغطية التكلفة".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON E"، مساء السبت: "ندعم أنبوبة البوتاجاز ومع إحلال الغاز الطبيعي نقلل هذا الدعم تدريجيا، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كانت تصل إلى 140 مليار جنيه سنويا.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية: "الرئيس السيسي تحدث كثيرا مع الناس عن تصحيح أسعار المحروقات فتقبلها المواطن".
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