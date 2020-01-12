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أديب ناعيا السلطان قابوس: نشاطركم الأحزان

الأحد 12/يناير/2020 - 04:16 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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نعى الإعلامي عمرو أديب، السلطان قابوس الذي وافته المنية عن عمر يناهز 79 عامًا، مشيرًا إلى أنه قائد محترم، وسلطنة عمان بمثابة سويسرا المنطقة العربية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الشعب العماني شعب راقي جدا، وتعليمهم جيد، منوها بأن مصر دعمت مصر في كل المواقف التي مرت بها، منوها بأن طريقة انتقال الحكم إلى السلطان الجديد تظهر إلى أي مدى عمان بلد راقي.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن السلطان الجديد هو ابن عم السلطان قابوس لن يكون تغيرا بقدر ما هو تجديد، متمنيا أن يسير على خطى السلطان قابوس، معقبا: "نتمنى عمان تتخطى أحزانها، ونشاطركم الأحزان".
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