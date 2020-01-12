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أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020 في أسواق الصاغه بمصر
الأحد 12/يناير/2020 - 12:04 ص
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الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد ا12-11-2020 ستقرار في اسواق الصاغة بمصر، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة في تعاملات الأمس.
أسعار
الذهب اليوم الأحد 12 -1-2020 :
سجلت
اسعار الذهب اليوم السبت 12-1-2020 في أسواق الصاغه الأتي :
سعر عيار
21 : بلغ 690 جنيه للجرام.
سعر عيار
18: بلغ 592.2 جنيه للجرام.
سر
عيار24 : بلغ 790 جنيه للجرام.
سعر
الجنيه الذهب وصل إلي مستويات 5528 جنيه.
اسعار الذهب ترتفع بعد ترجعات :
وكانت
اسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بعد توتر الأوضاع السياسية بين امريكا
وايران، ولكن سرعان ما خسرت ما كسبته بعد هدواء حدة التوترات.
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