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أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020 في أسواق الصاغه بمصر

الأحد 12/يناير/2020 - 12:04 ص
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أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020
أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد ا12-11-2020 ستقرار في اسواق الصاغة بمصر، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة في تعاملات الأمس.

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 -1-2020 :

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت 12-1-2020 في أسواق الصاغه الأتي :

سعر عيار 21 : بلغ 690 جنيه للجرام.

سعر عيار 18: بلغ  592.2 جنيه للجرام.

سر عيار24 : بلغ 790 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب وصل إلي مستويات 5528 جنيه.

 

اسعار الذهب ترتفع بعد ترجعات :

وكانت اسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بعد توتر الأوضاع السياسية بين امريكا وايران، ولكن سرعان ما خسرت ما كسبته بعد هدواء حدة التوترات.

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