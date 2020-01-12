أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020 في أسواق الصاغه بمصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد ا12-11-2020 ستقرار في اسواق الصاغة بمصر، بعدما شهدت ارتفاعات محدودة في تعاملات الأمس.

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 -1-2020 :

سجلت اسعار الذهب اليوم السبت 12-1-2020 في أسواق الصاغه الأتي :

سعر عيار 21 : بلغ 690 جنيه للجرام.

سعر عيار 18: بلغ 592.2 جنيه للجرام.

سر عيار24 : بلغ 790 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب وصل إلي مستويات 5528 جنيه.

اسعار الذهب ترتفع بعد ترجعات :

وكانت اسعار الذهب شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بعد توتر الأوضاع السياسية بين امريكا وايران، ولكن سرعان ما خسرت ما كسبته بعد هدواء حدة التوترات.