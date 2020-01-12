خاص بالتفاصيل.. ساعات قليلة تفصل اتحاد جدة عن التعاقد مع أنيس البدري

اقترب اللاعب التونسي انيس البدري لاعب فريق الترجي الرياضي من الانتقال إلى فريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير.







وتقدم مسئولو نادي الاتحاد السعودي بعرض لمسئولي فريق الترجي الرياضي التونسي بقيمة 500 الف دولار، حيث تبقى في عقد انيس البدري مع فريقه 6 اشهر فقط وسوف ينتهي هذا العقد بنهاية الموسم الجاري.







وحرصت إدارة الترجي التونسي على عدم إخبار اللاعب بالعرض الذي تم تقديمه قبل يومين، وذلك من أجل خوض مباراة فريقه مع فريق فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا بتركيز ودون النظر إلى العروض المقدمة له.







وعلم أنيس البدري بهذا العرض بالأمس من أحد المقربين له في المملكة العربية السعودية ورفض خوض المباراة ضد فيتا كلوب الكونغولي والذي نجح خلالها فوز الترجي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.





