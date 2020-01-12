"الملا": مصر تتطلع للعب دور أكبر في الاستثمار بقطاع الغاز



وأشار إلى أن مصر تمثل أحد البدائل لتأمين مصادر الطاقة لأوروبا خاصة أن لدينا محطات الإسالة، لافتا إلى أن اتفاق خط أنابيب من قبرص إلى مصر لتسهيل الغاز وإعادة تصديره.



وأكمل وزير البترول والثروة المعدنية: "من حق كل دولة تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، ومصر تتطلع للعب دور أكبر في الاستثمار بقطاع الغاز العالمي".



قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر أطلقت مبادرة إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط بهدف التكامل والتعاون لتعظيم الاستفادة من غاز المتوسط، وليس للمنافسة بين الدول.وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON E"، مساء السبت، أنه تم عقد اجتماعين لمنتدى شرق المتوسط متابعا: " سيتم الاجتماع في 16 يناير المقبل للتوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق إنشاء المنتدى كمنظمة دولية".