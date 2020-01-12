عمرو أديب: "عندنا مشكلة خطيرة مع إثيوبيا"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدولة المصرية أصدرت بيان عنيف على لسان وزارة الخارجية بأننا نواجه مشكلة بسبب سد النهضة، معقبا: "الدولة اللي بتقول مش عمرو اللي بيقول".



وأضاف، "الأثيوبيين مكملين"، منوها بأن الطرف المصري متمسك بشروطنا، ولن تفرط بحقوقها في مياه النيل، منوها بأن الأمر جلل ويستحق الاهتمام، لافتا إلى أن وزير الخارجية المصري توجه بالفعل إلى واشنطن.

ونوه بأنه كان هناك حوار منذ يومين مع ترامب ولمح فيه أنه كان وراء حصول رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل.



قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تعرض لهجوم شديد بعد حديثه عن الأزمة التي تواجهها مصر بسبب ملف سد النهضة، معقبًا: "قالوا عليا بومة، ومتشائم.. بس يا بخت من بكاني وبكى الناس عليا".