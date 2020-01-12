أسعار الدولار مقابل الجنيه 12-1-2020.. تستقر وسط تفاؤل باستكمال هبوطها

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 12-1-2020 ، خلال التعاملات الصباحية، وسط تفاؤل بأن تشهد العملة الخضراء تراجع أمام الجنيه، بعد القفزة القوية التي حققها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم الأحد 12-1-202 بجميع البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.95 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

15.95 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.95 جنيه للشراء.

16.05 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.96 جنيه للشراء.

16.06 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.93 جنيه للشراء.

16.03 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

أسعار الدولار تفقد 7 قروش:

وكانت اسعار الدولار شهدت تراجعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 7 قروش، حيث ارجعها الخبراء إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية على الاقتصاد.

وجاء تراجع الدولار مقابل الجنيه، رغم ارتفاع سعر الدولار عالميا حيث صعد مؤشر الدولار بنسبة 0.1% امام باقي العملات العالمية، وهو ما يدل على قوة العملة المصرية.