معتز عبدالفتاح:90% من نزاعات العالم موجودة في الشرق الأوسط

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن 90% من نزاعات العالم متواجدة في الشرق الأوسط، والعديد من حدود الدول في المنطقة غير مستقرة وملطخة بالدماء.



وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تولى المسؤولية في أنقرة كان أضعف من العديد من المؤسسات، وعندما أضعف هذه المؤسسات ظهرت واجهته الخاصة بالمتاجرة بالإسلام.



ولفت إلى أنه بمرور الوقت ظهرت نزعة "أردوغان" الديكتاتورية، وقام بتحويل نظام الحكم في أنقرة من برلماني إلى رئاسي لكي يستمر في السلطة لأكبر فترة ممكنة، وبعد فشله في الانضمام للاتحاد الاوربي، يحاول إيهام الشارع التركي بأن أنقرة زعيمة الشرق

