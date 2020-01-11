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نتائج مباريات اليوم السبت 12 / 1 / 2020

السبت 11/يناير/2020 - 11:59 م
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الاهلي
الاهلي
علي ماهر حلمي
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شهد اليوم السبت العديد من المباريات القوية والمثيرة في الدوريات الأوربية الكبري وبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث نجح نادي ليفربول في مواصلة سلسة الانتصارت وحقق فوز خارج ارضه أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


بينما سقط نادي ليستر سيتي علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره نادي ساوثهامتون بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر وحقق نادي مانشستر يونايتد فوزا كبيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي نوريتش سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ وفاز نادي تشيلسي علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره نادي بيرنلي وتعادل نادي آرسنال خارج ارضه أمام نظيره نادي كريستال بالاس بنتيجة 1 / 1.


وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا تعادل النادي الأهلي أمام نظيره نادي بلاتينيوم الزمبابوي بنتيجة 1 / 1 بينما حقق حامل لقب البطولة الترجي الرياضي التونسي فوزا هاما خارج ارضه علي حساب نادي فيتا كلوب الكونجولي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ وفاز نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي خارج ارضه أمام نظيره فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب أم درمان الدولي بالعاصمة السودانية الخرطوم.


وفي الدوري الإيطالي الممتاز حقق نادي لاتسيو فوزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي نابولي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بينما فاز نادي ميلان خارج ارضه علي حساب نظيره نادي كالياري بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.
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