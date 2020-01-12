Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى : 5 كباري لربط مصر الجديدة بالعاصمة الإدارية

الأحد 12/يناير/2020 - 01:46 ص
Advertisements
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح حريص على تطوير منطقة مصر الجديدة، موضحًا أنه وجه بإقامة مجموعة من الكباري لتسهيل الحركة المروية.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء السبت إنه تم إقامة 5 كباري لربط مصر الجديدة بمناطق شرق القاهرة كالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن التوسعات في المنطقة غير مسبوقة.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون مدة العمل لإنشاء الكباري وتطويرها من 3 إلى 4 سنوات، ولكن الرئيس السيسي وجه بضرورة الإنتهاءء منها خلال 3 أشهر، وتم الانتهاء من 95% من الأعمال، معلقًا: "كان الأمر شبه مستحيل".

وطالب الإعلامي الجهات المعنية الاهتمام بمظاهر النظافة في منطقة مصر الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو العاصمة الإدارية أخبار

أخبار تهمك

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام (0-1) رابط Yallakora بث مباشر ليفربول اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 8 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 8 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 8 ساعات

"كورة اون لاين" - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE ماتش الاهلي HD

منذ حوالي 13 ساعة

كورة ستار Ahly live مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora يلا شوت Ahly رابط الاهلي مباشر متعددة

منذ حوالي 13 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 8 ساعات

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"الملا": ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واضحة ولا تستطيع أي دولة منع الاستكشافات

وزير الأثار: العاصمة الإدارية ستحتوي على مدن ثقافية ومتحف ودار أوبرا

"عروس المتوسط تتجمل".. 10 مشروعات عملاقة تغير وجه الإسكندرية (صور)

"حمزة": حريصون على دعم الآليات الجديدة لقراءة عدادات الكهرباء

أحمد موسى: أنا ضابط في الشؤون المعنوية

أحمد موسى: طابع مصر الجديدة المميز لن يتغير عقب التطوير (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

02:52 م

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

07:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status