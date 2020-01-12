أحمد موسى : 5 كباري لربط مصر الجديدة بالعاصمة الإدارية

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح حريص على تطوير منطقة مصر الجديدة، موضحًا أنه وجه بإقامة مجموعة من الكباري لتسهيل الحركة المروية.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء السبت إنه تم إقامة 5 كباري لربط مصر الجديدة بمناطق شرق القاهرة كالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن التوسعات في المنطقة غير مسبوقة.



وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون مدة العمل لإنشاء الكباري وتطويرها من 3 إلى 4 سنوات، ولكن الرئيس السيسي وجه بضرورة الإنتهاءء منها خلال 3 أشهر، وتم الانتهاء من 95% من الأعمال، معلقًا: "كان الأمر شبه مستحيل".



وطالب الإعلامي الجهات المعنية الاهتمام بمظاهر النظافة في منطقة مصر الجديدة.

