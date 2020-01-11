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المصائب لا تأتي فرادى.. شوارع إيران تعلن الحرب على الملالي والمقاومة تشعل أوروبا (تقرير)

السبت 11/يناير/2020 - 11:52 م
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مظاهرات الشعب الإيراني
مظاهرات الشعب الإيراني
محمد سمير
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انتفاضة عارمة، اشتعلت من جديد على النظام الإيراني، حيث احتشدت الجموع، مؤكدين استمرار النكبة على نظام الملالي، الذي عايش الأضرار في أسبوع من الغضب العارم، شهد خلاله كوارث بدأت مع فقدانه الرجل الثاني له قاسم سليماني، وانتهت باعترافه الصريح ومسؤوليته عن مقتل ضحايا الطائرة الأوكرانية.

مظاهرات لندن

وأشعلت المقاومة الإيرانية الشارع الأوروبي مجددا، بعد سلسلة مظاهرات عريضة، جابت عواصم أوروبا، بكاملها، حيث شهدت لندن مظاهرات ضخمة للجاليات الأنغلو-إيرانية في المملكة المتحدة، وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تخليداً لذكرى ركاب الطائرة الأوكرانية التي قد أسقطتها صواريخ النظام الإيراني في طهران.

لا يمكن الوثوق بالنظام

وخلال التظاهرات أكد محمد سليماني، الفنان الأنغلو-إيراني والناشط في مجال حقوق الإنسان، على مشاركته رؤية مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، قائلا: "ننضم إلى زعيمة المقاومة الإيرانية السيدة رجوي، في تقديم تعازينا لعائلات ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها صواريخ النظام الإيراني”.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل، على النحو الذي اقترحه وزير الخارجية، معللاً ذلك بقوله: "بأنه لا يمكن الوثوق بالنظام في إيران الذي قتل الأبرياء والإيرانيين للمضي قدماً في أنشطته الخبيثة".


مظاهرات في بروكسل

ولم تستأثر لندن وحدها بمظاهرات المقاومة، بل نظم أيضاً أنصار المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدين خلق في بلجيكا، تجمعاً احتجاجياً في ميدان شومان مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وطالب المتظاهرون الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من الاتفاق النووي وتفعيل آلية سريان العقوبات التلقائي، وإعادة تفعيل القرارات الستة الخاصة بمجلس الأمن ضد إيران.

إعادة تطبيق العقوبات

ودعا أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال المظاهرات، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران نظرًا لابتعاد طهران عن الاتفاق النووي.

وشهدت المظاهرات عددا من الشخصيات الكبرى، من بينهم، طاهر زاده، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والسيد باولو كازاكا، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي، والسيد كلود مونيكا، رئيس المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمنية ومكافحة الإرهاب.

قاسم سليماني المجرم

كما أكد جموع المتظاهرين من الإيرانيين، إن قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإرهابیة الذي قتلته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كان مجرمًا قتل مئات الآلاف في إيران والشرق الأوسط.

ووصف الإيرانيون تصفية سليماني بأنها ضربة قاصمة لنظام طهران، فيما شهدت المظاهرة إقبالاً واسعاً من قبل وسائل الإعلام الأوروبية والدولية، وشاركت عشرات الفرق من وسائل الإعلام بما في ذلك رويترز، ووكالة أسوشيتيد بريس، ووكالة أنباء بلغا، والتلفزيون المحلي والدولي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام العربية، في المظاهرات وإعداد التقارير المصورة عنها.


مظاهرات عارمة في الداخل

كما شهد الشارع الإيراني حالة من الغضب، احتجاجاً على ضربه الطائرة الأوكرانية، وذلك في أعقاب اعترافه بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وكان عددهم 176 شخصاً.

المئات في الشوارع

وشهدت الشوارع والميادين في العاصمة طهران، خروج مئات الإيرانيين وطالبوا علي خامنئي بالتنحي، مؤكدين أن الاستقالة أمر حتمي، فيما أشار عضو لجنة الشؤون الخارجیة في المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة شاهین قبادي‌، أن طلاب جامعة  "أمير كبير" خرجوا بمظاهرة للاحتجاج ضد إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل النظام الإيراني.

وأوضح "قبادي" أن هؤلاء الطلاب عقدوا اجتماعًا مناهضًا للنظام احتجاجًا على إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية على أيدي قوات الحرس التابعة للنظام، وعلت هتافاتهم منددين بحكم خامنئي قائلين: “يسقط الديكتاتور” ، “عار على قوات الحرس، دع البلاد ارحلوا ارحلوا”.


المطالبة بالرحيل

وذكر القيادي في المقاومة الإيرانية أن مجموعة من سكان طهران انضمت إلى الكلاب تعاطفًا مع أسر ركاب الطائرة الأوكرانية، فيما أظهرت الفيديوهات مئات الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران وهم يهتفون “ارحل ارحل (خامنئي)”.

كما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن محتجين رددوا هتافات ضد السلطات العليا للبلاد في طهران اليوم السبت وذلك بعد إقرار الحرس الثوري بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

تمزيق صور "سليماني"

واستمراراً لحالة الكراهية تجاه المجرم قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية، قام المتظاهرون بتمزيق صورا للمجرم "سليماني" قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، فيما عرضت مجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني.

وفي ذات السياق أفاد ناشطون إيرانيون إن محتجين غاضبين مزقوا صورة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في طهران، فيما نشر ناشطون صورة سليماني التي قالوا إنها كانت معلقة في أحد أحياء طهران وتظهر وهي ممزقة.


نقف مع الشعب 

من جانبه قام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بنشر مقاطع فيديو من الاحتجاجات التي خرجت السبت في طهران ضد النظام الحاكم، مؤكداً أنّ الشعب الإيراني سئم من كذب ووحشية النظام.

وأعلن "بومبيو" عن دعمه للشعب الإيراني، قائلا: "نحن نقف مع الشعب الإيراني الذي يستحق مستقبلا أفضل"، فيما أكد أن صوت الشعب الإيراني واضح، معلقاً: "لقد سئموا أكاذيب النظام والفساد وعدم الكفاءة ووحشية الحرس الثوري الإيراني، تحت حكومة اللصوص بقيادة خامنئي".

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