المصائب لا تأتي فرادى.. شوارع إيران تعلن الحرب على الملالي والمقاومة تشعل أوروبا (تقرير)

مظاهرات في بروكسل





ولم تستأثر لندن وحدها بمظاهرات المقاومة، بل نظم أيضاً أنصار المجلس الوطني للمقاومة ومنظمة مجاهدين خلق في بلجيكا، تجمعاً احتجاجياً في ميدان شومان مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.





وطالب المتظاهرون الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من الاتفاق النووي وتفعيل آلية سريان العقوبات التلقائي، وإعادة تفعيل القرارات الستة الخاصة بمجلس الأمن ضد إيران.





إعادة تطبيق العقوبات





ودعا أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال المظاهرات، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران نظرًا لابتعاد طهران عن الاتفاق النووي.





وشهدت المظاهرات عددا من الشخصيات الكبرى، من بينهم، طاهر زاده، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والسيد باولو كازاكا، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي، والسيد كلود مونيكا، رئيس المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمنية ومكافحة الإرهاب.





قاسم سليماني المجرم





كما أكد جموع المتظاهرين من الإيرانيين، إن قاسم سليماني، قائد قوة القدس الإرهابیة الذي قتلته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، كان مجرمًا قتل مئات الآلاف في إيران والشرق الأوسط.





ووصف الإيرانيون تصفية سليماني بأنها ضربة قاصمة لنظام طهران، فيما شهدت المظاهرة إقبالاً واسعاً من قبل وسائل الإعلام الأوروبية والدولية، وشاركت عشرات الفرق من وسائل الإعلام بما في ذلك رويترز، ووكالة أسوشيتيد بريس، ووكالة أنباء بلغا، والتلفزيون المحلي والدولي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام العربية، في المظاهرات وإعداد التقارير المصورة عنها.