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يورجن كلوب يتحدث عقب فوز ليفربول أمام توتنهام

السبت 11/يناير/2020 - 11:52 م
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كلوب
كلوب
علي نبوي
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أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفته توتنهام بهدف نظيف في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب عقب نهاية اللقاء :"كان علينا أن نلعب من أجل الفوز - وفي النهاية كان علينا أن نقاتل من أجل الحفاظ عليه، صعب حقًا. كان بإمكاننا إنهاء هذه المباراة في وقت مبكر، كان علينا ذلك, ينبغي أن أقول؛ كانت الفرص واضحة".

وأضاف :"النتيجة هي الأمر المهم، هناك فريق واحد فقط استحق الفوز وهو نحن".

وتابع :"لقد مررنا بلحظات لم نخلق فيها فرصًا، لكن كانت هناك فرص أود أن أقول إنها عادةً ستكون فرصة بنسبة 100 في المائة. أعتقد أننا لعبنا كرة قدم استثنائية لإيصال روبو إلى خط المرمى، لكننا لم نجد اللاعب المتاح أو المدافع قام بإعتراض طريق الكرة الأخيرة".

وزاد :"كان من الممكن أن نحقق نتائج أفضل في هذه اللحظات، ولكن بعد كل ذلك انتهت النتيجة 1-0 وهذا طبيعي. وفي النهاية كنا بحاجة إلى الحظ في موقف واحد وأليسون في موقفين آخرين"".

وأشار :"عندما ذهبت بعد المباراة لـفيرمينو لأعانقه, قال لي "أعلم أنني كان يجب علي تسجيل أكثر من هدف اليوم". لكنني لم أكُن سأقول له هذا".

وعن تألق فيرمينيو قال :""نعم، إنه لاعب سوبر. أنا لا أقول هذا لأول مرة، وآمل ألا أقول ذلك للمرة الأخيرة. لاعبٌ مبهر للغاية".

وأوضح :"لايزال باقي الموسم طويلًا للغاية ولدينا العديد من المباريات الصعبة التي سنلعبها، والمباراة القادمة صعبة للغاية ويجب علينا التأكد من أننا مستعدون لها".

وأتم حديثه :"اليوم كان الأمر صعبًا، لقد جعلنا الأمر صعبًا للغاية لأنفسنا لأننا لم ننهي الأمور، لكن لا ننسى أو أن نقلل من شأن إمكانيات الفريق الآخر. من الطبيعي أن يعودوا في مثل هذه المباراة وأنا سعيد حقًا. ويجب أن أقول، هذا الملعب هو شيء آخر".

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