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إيران.. إطلاق سراح السفير البريطاني عقب إحتجازه لساعات

السبت 11/يناير/2020 - 11:49 م
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السفير البريطاني راب مك اير
السفير البريطاني راب مك اير
وكالات
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أطلقت قوات الأمن الإيرانية، مساء اليوم السبت، سراح السفير البريطاني لدى طهران راب مك اير، بعد احتجازه لساعات أثناء مشاركته في احتجاجات طلابية، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضافت الوكالة الإيرانية: "تم إطلاق سراح السفير البريطاني راب مك اير، بوساطة وزارة الخارجية الإيرانية".

وتابعت الوكالة: ولكن الوزارة تعهدت بإحضاره إلى مقرها يوم غد وتوجيه احتجاج شديد اللهجة له وتنبيهه على عدم القيام بمثل هذه التصرفات مرة أخرى.

وذكرت الوكالة: أنه "تم إلقاء القبض على السفير البريطاني، وهو يحرض المحتجين الذين خرجوا دون أذن من السلطات أمام جامعة أميركبير لإطلاق شعارات ضد النظام، ويقوم بتصوير مقاطع فيديوهات وصور دون أخذ تصريح من السلطات الرسمية".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تجمع عشرات الطلاب أمام جامعة أمير كبير في شارع حافظ وسط العاصمة طهران، مطالبين بإقالة المسؤولين عن إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ، والعدالة لعوائل الضحايا، ورفعوا شعارات منددة بالحرس الثوري والرئيس حسن روحاني، محملين إياهم مسؤولية إسقاط الطائرة وعدم إعلان ذلك للشعب، وفقاً لما نقلته وكالة "إيسنا" الإيرانية.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، عن وجود تظاهرات في طهران؛ احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية، مساء اليوم، في تقرير نادر أنباء عن تمزيق المتظاهرين في طهران لصور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وتقوم قوات الأمن الإيرانية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتطارد المحتجين في شوارع طهران.

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الكلمات المفتاحية

بريطانيا السفير البريطاني إيران

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