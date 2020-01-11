بني عبيد يتعاقد مع مدافع شبان بدواي

توصل نادى بنى عبيد الرياضى لإتفاق مع محمود الهلباوى مدافعه السابق من أجل إنضمامه وعودته لفريقه السابق بنى عبيد بعد حصوله على الإستغناء الخاص به من قبل ناديه الحالى شبان بدواى.



اللاعب صاحب ال٢٤ عام وقع على عقود إنضمامه لبنى عبيد لموسم ونصف الموسم لتدعيم دفاعات الفريق خلال الدور الثانى بالقسم الثالث وتحديدا المجموعة التاسعة.



ومثل هلباوى سابقا العديد من الأندية حيث إنضم لصفوف الجونة موسم ٢٠١٥ وشارك بالدورى الممتاز والممتاز ب ، ثم بنى عبيد عام ٢٠١٧ حيث ساهم فى صعود الفريق للقسم الثانى وشارك أيضا مع بنى عبيد بالقسم الثانى.



وساهم اللاعب أيضا فى صعود بيلا لدورى القسم الثانى الموسم الماضى قبل أن ينتقل لشبان بدواى مطلع الموسم الحالى.



ويعتبر اللاعب هداف فريقه هذا الموسم حيث نجح فى إحراز ٤ أهداف بمسابقة القسم الثالث وهدفين بكأس مصر وشارك بجميع مباريات الفريق بالدور الأول.



وكان اللاعب قد تلقى العديد من العروض من بعض الأندية مثل الشرقية ، كفرالشيخ ، دمنهور ، كفرالزيات قبل أن يحسم وجهته ويختار الإنضمام لبنى عبيد.



ويحتل بنى عبيد المركز الأول بالمجموعة التاسعة حاليا ويلاقي غدا ميجاسبورت فى أولى مبارياته بالدور الثانى بملعب عمال المنصورة.