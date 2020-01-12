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أحمد موسى : تكلفة ترميم قصر البارون أكثر من 100 مليون جنيه

الأحد 12/يناير/2020 - 03:32 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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روي الإعلامي أحمد موسى، تاريخ قصر البارون الموجود في منطقة مصر الجديدة بطريق صلاح سالم، موضحا أن البارون البلجيكي إمبان الذي أنشأ القصر عندما جاء إلى مصر عام 1904.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء السبت، إن البارون قام بإنشاء منطقة مصر الجديدة عام 1906، لافتا إلى أن المنطقة جمعت التراث الإسلامي والهندي.

وأشار الإعلامي إلى أن تكلفة ترميم قصر البارون أكثر من 100 مليون جنيه، لافتا إلى أن البارون إمبان أقام كنائس ومساجد وبعض المدارس، ولكن بريطانيا رفضت أن يقيم السكة الحديد، واستمر في تعمير منطقة مصر الجديدة.
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قصر توك شو البارون أخبار أحمد موسى

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