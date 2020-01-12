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حريق يندلع بمصنع زجاج في الجيزة

الأحد 12/يناير/2020 - 01:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج "الأكواب" الزجاجية بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج الزجاج بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتبين أن الحريق نشب داخل مصنع لإنتاج "الاكواب" الزجاجية، ملك لـ"رجب ا"

وتمكنت القوات من فرض كردون أمني ومحاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
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