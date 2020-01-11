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الرئيس الروسي ونظيره التركي يناقشان هاتفياً الوضع في ليبيا

السبت 11/يناير/2020 - 11:25 م
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بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان
وكالات
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ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مساء اليوم السيت، الوضع في ليبيا، مؤكدين على رغبتهم المشتركة في المساعدة في حل النزاع الليبي.

وقال الكرملين في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم، إن الرئيسان الروسي والتركي تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا على أساس الاتفاقات الروسية التركية، التي توصل إليها الرئيسان خلال اجتماعهما بإسطنبول يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 يناير الجاري"، وتم التأكيد على رغبة روسيا وتركيا في المساعدة بعملية التسوية السياسية للنزاع الليبي.

وتجدر الإشارة إلى أن المحادثة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب التركي.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده تنتظر من روسيا إقناع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "اتفقنا مع روسيا على أن تقوم بإقناع خليفة حفتر وأن تقوم تركيا بإقناع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بوقف إطلاق النار".

وتصاعدت حدة التوتر على الساحة الليبية بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق، عقب إعلان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا بوتين الوطني الليبي المشير خليفه حفتر الرئيس الروسي التركي أردوغان

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