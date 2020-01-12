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أديب: "الشعب الليبي دايس على العلم التركي بالجزم"

الأحد 12/يناير/2020 - 02:16 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقاطع فيديو ترصد مؤتمرات والمظاهرات التي قامت بها القبائل الليبية ضد المحتل التركي، ويعلنون دعمهم للجيش الوطني الليبي.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الموضوع الإيراني في العراق ترك أثرا في كثير من الدول، مضيفا: "ده طبيعي مفيش شعب يوافق يجي أجنبي يحكمنا.. عصر الاحتلال انتهي.

وأضاف أن القبائل الليبية وصفت من وقع على الاتفاقية مع تركيا بأنه "طرطور"، متابعا: "تركيا نمر أخر من ورق"، منوها بأن من يقبلون الاحتلال هم جماعات مثل الإخوان، والنصرة، ولكن الشعوب لا يمكن أن تقبل بهذا.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "الشعب الليبي على دايسين العلم التركي بالجزم، زي البيت الشعري اللي بيقول أسد علي وفي الحروب نعامة".
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الكلمات المفتاحية

ليبيا الوطني الليبي العلم التركي

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