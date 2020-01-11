الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.





وصرح المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: بأن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعلن عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتباراً من الساعة 00:01 12 يناير 2020، على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".



