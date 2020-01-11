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الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية
السبت 11/يناير/2020 - 11:30 م
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حلمي رمضان
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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.
وصرح المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: بأن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعلن عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتباراً من الساعة 00:01 12 يناير 2020، على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".
وأضاف اللواء أحمد المسماري: وقف إطلاق النار يبدأ من الأحد على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مؤكدا على أن الجيش الليبي سيرد "بشكل قاسٍ على أي خرق للهدنة".
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