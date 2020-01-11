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أهم أخبار الأهلي اليوم| تعثر أفريقي جديد.. إصابة ثنائي الفريق أمام بلاتينيوم ونجم الأحمر يقترب من الدوري السعودي

السبت 11/يناير/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها تعادل الفريق مع بلاتينيوم ستارز 1-1 في دوري أبطال إفريقيا.

 

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 11 - 1 - 2020:

  

1- الأهلي يُعلن إصابة وليد سليمان قبل لقاء بلاتينيوم

تعرض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل بداية مباراة بلاتينيوم ستارز، بدوري أبطال إفريقيا.


وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني نزول محمد مجدي أفشة بدلًا من سليمان، بعد تعرض الأخير للإصابة في عضلة السمانة وعدم قدرته على مواصلة الإحماء.

 

2- الأهلي يتعادل إيجابيًا أمام بلاتينيوم ويتصدر مجموعته مؤقتًا بدوري الأبطال

 

تعادل الأهلي إيجابيًا أمام مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريقه وذلك في المباراة التي أقيمت عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

تقدم أصحاب الأرض أولًا عن طريق براندون نجالا في الدقيقة ١٩، ونجح مروان محسن في إدراك التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة ٥١.

 

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٧ نقاط متصدرًا للمجموعة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، كما حصد بلاتينيوم النقطة الأولى له في المجموعة ويودع البطولة من دوري المجموعات.

  

3- الكشف عن سبب تغيير أفشة أمام بلاتينيوم

 

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب تغيير محمد مجدي أفشة بين شوط مباراة الفريق الأحمر اليوم أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

 

وكان رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قد أجرى التغيير الأول للأهلي في المباراة بين شوطي اللقاء حيث دفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من مجدي قفشة.

 

وقال المصدر بأن سبب تغيير أفشة بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال الشوط الأول وأجبرته على مغادرة اللقاء ولم يتمكن من استكماله.

 

وأضاف المصدر بأن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها ومدة غيابه عن الفريق الأحمر.

 

4- الأهلي يكشف حجم إصابة أليو ديانج

 

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نوع الإصابة التي تعرض لها المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

 

وقال طبيب الأهلي إن أليو ديانج لاعب الفريق اشتكى من آلام السمانة خلال مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وهو السبب الأساسي وراء تغييره في المباراة.

 

وخرج ديانج في الشوط الثاني من المباراة، ولعب بدلًا منه محمود متولي، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي للوقوف على حالته ومدى إصابته.

 

وأضاف طبيب الأهلي أن هناك شكوى من بعض اللاعبين بالشعور بحالة إجهاد، نظرًا إلى ارتفاع درجة الرطوبة والارتفاع عن سطح البحر.

  

5- لاعب الأهلي يقترب من الدوري السعودي

 

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أحد نجوم الأهلي، إلي الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.

 

وذكرت التقارير أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي أصبح على أعتاب الانتقال إلي أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك بعدما فشل في حجز مكان في تشكيلة رينيه فايلر، حيث يعتبر اللاعب الوحيد الذي لم يشارك في مباراة مع المدرب السويسري منذ توليه قيادة الفريق.

 

ونجح النادي الأهلي في تسويق صالح جمعة في الدوري السعودي، واستطاع الحصول على عرض جيد للاعب للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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