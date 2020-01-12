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"البيطريين" تخصص خط ساخن لاستقبال شكاوى الأطباء في حالات الطوارئ

الأحد 12/يناير/2020 - 06:46 ص
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نقابة الأطباء البيطريين
نقابة الأطباء البيطريين
أسماء قورة
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خصصت النقابة العامة للبيطريين خطًا ساخنًا لاستقبال شكاوى الأطباء في حالات الطوارئ عبر الهاتف أو الواتساب على رقم 01000832142، كما حددت بعض الإرشادات التي تحافظ على سلامة الطبيب البيطري:

1 - لا تترك مكان عملك وتذهب لقسم الشرطة بمفردك تحت أي ظرف.

2- اتصل فورا بنقابتك الفرعية أو برقم واتس الشكاوي بالنقابة العامة، أو رسالة على الواتس للمتابعة معه.

3- يتم عمل محضر إداري بالإعتداء على المنشأة والطبيب البيطري (يذكر أسماء المعتدين وبياناتهم كاملة) موقع من السلطة الإدارية الموجودة فى المكان ويختم بختم النسر والطبيب البيطري ياخد نسخة منه.

4- على إدارة المنشأة الحكومية أن تكون متعاونة مع الطبيب البيطري المعتدى عليه، وإذا لم تكن كذلك إثبات حقه فى اصابات العمل.

5- يتم عمل المحضر في القسم باسم مديرية الطب البيطري وبواسطة أي ممثل للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

6- إذا رفض قسم الشرطة عمل البلاغ لابد من التوجه فورا إلى النيابة ولابد من وجود محامي النقابة.

7- لا تقلق إذا قام المعتدی بعمل محضر مضاد بأن الطبيب البيطري هو المعتدي فهی اتهامات كيدية معروفة ليس لها قيمة.

8- أولًا وأخيرًا تضامنك مع زميلك ضرورة لأنك من الممكن أن تكون مكانه في أي وقت.
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