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"التعليم" تحدد 9 فبراير لتحرير استمارات الثانوية العامة
السبت 11/يناير/2020 - 11:23 م
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العدد الورقي
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حددت وزارة التربية والتعليم موعد تحرير استمارات الثانوية العامة، فى 9 فبراير المقبل، على أن ترسل المدارس جميع الاستمارات إلى لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، فى موعد أقصاه 26 مارس المقبل، وينطبق الأمر نفسه على طلاب نظام المنازل، بشرط أن يرفقوا المستندات التى تثبت أحقيتهم فى دخول الامتحان.
وشددت الوزارة على عدم استلام اللجنة لأى استمارات من طلاب المنازل فى مصر والخارج، فى حال عدم تقديم جميع المستندات، ويرفض نهائيا قبول أى تعهدات أو إقرارات، مهما كانت الأسباب.
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