"التعليم" تحدد 9 فبراير لتحرير استمارات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم موعد تحرير استمارات الثانوية العامة، فى 9 فبراير المقبل، على أن ترسل المدارس جميع الاستمارات إلى لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، فى موعد أقصاه 26 مارس المقبل، وينطبق الأمر نفسه على طلاب نظام المنازل، بشرط أن يرفقوا المستندات التى تثبت أحقيتهم فى دخول الامتحان.



