عزيز مرقة يحتفل بألبوم موالي بحفل ميديل إيست وكهارب يشعلون الحفل

أحياء المطرب الأردني عزيز مرقة، ثاني فقرات حفل ختام ميديل إيست ميوزك فيستيفال بحديقه zed الشيخ زايد في أكبر تجمع لفرق لاندر جروند في مصر واحتفل عزيز مع جمهوره بحفل إطلاق أول أغاني لألبوم موالي التي من المقرر أن تطرح بعد غد لاثنين القادم.





يذكر أن الأردنى عزيز مرقة مبتكر النمط الموسيقى الذى عرف باسم "راز"، وهو مزيج من موسيقى عربية من الروك والجاز، وقدم maraka عددا كبيرا من أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها "ما فى منك"، "يا بنت الناس"، "بحكى لحالي".. وغيرها.





وإطلاق عزيز حفل خلال الحفل هشتاج عز مصر وهي جوله بمحافظات مصر والغناء في شوارع القاهره بحفل مجانا .





وقدمت فرقه كهارب فقره ضمن فقرات الحفل تالقوا بالعديد من لاغاني الحماسيه فرقة "كهارب"، انطلقت فى الساحة الغنائية مع مطلع العام الحالى، وتسعى لمناقشة قضايا المجتمع من خلال أغنيات تعبر عن الواقع دون تجاوز، واختارت ألواناً وديكورات مستوحاة من البيوت الشعبية البسيطة.



