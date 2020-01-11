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سوهاج يستهل معسكره بالقاهرة بمواجهة الاتصالات

السبت 11/يناير/2020 - 11:21 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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يستهل فريق نادي سوهاج، بقيادة أحمد كشري، المدير الفني للفريق، مبارياته بالمعسكر الذي يخوضه بالقاهرة، بمواجهة فريق المصرية للاتصالات، عصر الأحد، في إطار استعدادات الفريق لمنافسات الدور الثاني، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

كما يواصل الفريق السوهاجي ودياته، بمواجهة فريق منتخب السويس، يوم الاثنين المقبل، في ثاني الوديات التي سوف يخوضها الفريق خلال معسكره بالقاهرة.

وكان مجلس إدارة نادي سوهاج، اعلن خوض فريق الكرة بالنادي، معسكر تدريبي بالقاهرة، لمدة أسبوع، استعدادا للدور الثاني من دوري القسم الثاني، بالمجموعة الاولي.

جاء ذلك بناءا على رغبة الجهاز الفني الجديد بقيادة احمد كشري، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاتاحة الفرصة للوقوف على مستوى اللاعبين، قبل انطلاق منافسات الدور الثاني.

وبدأ معسكر فريق نادي سوهاج يوم أول أمس الخميس، والذي يستمر لمدة أسبوع، يخوض خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية، مع أندية القاهرة، ليعود الفريق قبيل مواجهة فريق المنيا بمستهل الدور الثاني، والمقرر إقامتها 19 يناير الجاري

وكان كشري قد تسلم قيادة، الفريق السوهاجي، خلفا لنبيل محمود رامبو، الذي تقدم بإستقالته، ليبدأ مع فريق سوهاج رحلة البحث عن العوده المنافسة والصعود.

وأنهى فريق سوهاج مباريات الدور الأول، في المركز العاشر برصيد12 نقطة.
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