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خبير اقتصادي عن إصدار عملة بلاستيكية: صعب تزويرها

السبت 11/يناير/2020 - 11:16 م
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عملة
عملة
كساب أحمد
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عقب الدكتور محسن عادل، الخبير الاقتصادي، على إعلان البنك المركزي إصدار عملات بلاستيكية الفترة المقبلة، قائلًا: "العملة البلاستيكية هدفها زيادة الأمان، ومنع التزوير، خلاف أن البلاستيك مادة أقوى، وتمنع انتشار الجراثيم، خلاف أن عمرها الافتراضي أكبر".

وتابع "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن تزوير العملة البلاستيكية يكاد يكون مستحيل، خلاف أن الكتابة عليها أمر صعب.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من الدول الأوربية تستخدم البلاستيك في صناعة العملة، وهذا أمر أكثر أمانًا ويعطي شكل من أشكال القوة للعملة، ويُقلل من تكلفة إصدارها، وهذا أمر هام في تخفيض تكلفة الإصدار.
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الكلمات المفتاحية

عملة بلاستيكية خبير اقتصادي توك شو آخبار مصر

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