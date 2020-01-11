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أسقف سوهاج عن "تواضروس": البابا فصل بين السياسة التي لا تتدخل فيها الكنيسة وبين الدور المجتمعي الإيجابي

السبت 11/يناير/2020 - 11:13 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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قال الأنبا باخوم، أسقف إيبارشية سوهاج للأقباط الأرثوذكس، أننا لا يسعنا إلا أن نشكر الله الذي جمعنا على هذه الصورة الجميلة، لافتًا إلى أن الله يهبنا اليوم فرحة غامرة وسلام عميق من السماء في حضوركم.

وأضاف "باخوم" نحتفل معًا كأفراد أسرة واحدة في نسيج واحد، نخدم معًا في تألف محبًا لله ولامنا الغالية مصر.

وتابع قائلًا: أن البابا تواضروس الوطني منذ أن اختارته يد الله بطريركًا للكنيسة أعلن منذ البداية دور الكنيسة الوطني كأمتداد للبابا الراحل شنودة الثالث، مشيرًا إلى أن البابا تواضروس قد أكد على إيمان مصر كوطن بمقولته المشهورة " أن كان العالم في يد الله فإن مصر في قلب الله".

وأكد أن البابا تواضروس قد فصل بين السياسة التي لا تتدخل فيها الكنيسة وبين الدور الإيجابي المجتمعي الوطني الذي تخدمه الكنيسة في محبةً حقيقية وإخلاص بقلب عميق الجذور نحو مصر الغالية.

جاء ذلك خلال كلمته في إقامة مأدبة عشاء أقامتها إيبارشيات محافظة سوهاج، مساء اليوم السبت، علي شرف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمسؤولي محافظة سوهاج، بحضور محافظ سوهاج، ومسؤولي محافظة سوهاج، ولفيف من المطارنة والأساقفة.
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الكلمات المفتاحية

مصر فصل البابا تواضروس في سوهاج اخبار

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