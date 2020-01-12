أستاذ دراسات إيرانية: "لسه بدري على المواجهة بين طهران وأمريكا"

قال الدكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة طنطا، إن حديث طهران على وجود خطأ في استهداف الطائرة الأوكرانية، أمر يبدوا صحيحًا، خاصة أن 80% من ركاب الطائرة كانوا إيرانيين، ومن غير المعقول استهداف طهران مواطنيها بشكل متعمد.



وتابع "حماد"، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الولايات المتحدة تعمل على استغلال أزمة سقوط الطائرة، في إطار تقويض سياسية إيران الإقليمية، والملف النووي الإيراني.



ولفت إلى أن إيران قامت بإعطاء أمريكا مهلة أربع أيام، لكي تنجوا قواتها من أي ضربة عسكرية إيرانية كرد فعل على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وهذا يعني أن طهران لا تريد تصعيد مباشر مع أمريكا، معقبًا: "لسه بدري أووي على حدوث مواجهة عسكرية بين الطرفين".

