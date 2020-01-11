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ترودو: لا يزال هناك تساؤلات "حول إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية"

السبت 11/يناير/2020 - 11:19 م
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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
ترجمة - منة الشريف
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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، إن "هناك أسئلة لا تزال قائمة حول إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية، الذي أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، بمن فيهم 57 كنديًا، وأنه يتوقع تعاونًا كاملًا في التحقيق الجاري".

وأعلنت السطات الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أنها "أسقطت الطائرة عن طريق الخطأ".

وقال رئيس الوزراء الكندي، في مؤتمر صحفي، إنة "لا يزال لدى كندا والعالم أسئلة كثيرة، أسئلة يجب الإجابة عليها، ومن الضروري للغاية أن تشارك كندا في هذا التحقيق،و نتوقع تعاون السلطات الإيرانية الكامل".

وعلى الرغم من أن كندا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إيران منذ عام 2012، فقد تحدث ترودو إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق من اليوم، بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن "إسقاط الجيش للطائرة كان خطأً كارثيًا".

وأوضح ترودو: أن روحاني ملتزم بالتعاون مع المحققين الكنديين، والعمل على تخفيف حدة التوتر في المنطقة، ومواصلة الحوار.

وأضاف: إن إجراء تحقيق "كامل وكامل" أمر حاسم في تحديد ما إذا كان إسقاط الطائرة كان خطأ بالفعل، وقال: إن تعويض إيران للعائلات يجب أن يكون "جزءًا من المزيج".

وأفاد، بأنه أخبر حسن روحاني أن اعتراف إيران بأنها أسقطت طائرة الركاب عن غير قصد كان "خطوة مهمة"، لكنه أضاف أنه يجب اتخاذ مزيد من الخطوات للحصول على "وضوح تام حول كيفية حدوث مثل هذه المأساة المروعة، ولن تهدأ كندا حتى تحصل على المساءلة والعدالة التي تستحقها العائلات".

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الكلمات المفتاحية

رئيس وزراء كندا حرب ايران وامريكا ايران الطائرة الاوكرانية

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