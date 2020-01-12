أديب: "الدنيا بتتدربك حوالينا وإحنا الحمد لله فلة شمعة منورة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن منطقة الشرق الأوسط عبارة عن أواني مستطرقة، مضيفا: "مد إيدك في أي حتة في المنطقة وأقولك مصر هتتأثر إزاي"، مضيفا أن صانع القرار المصري يتعامل مع كرة تريكو "شد أي خيط منها غلط يعقد الكرة كلها".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الدنيا بتدربك في ليبيا، والنظام اتغير في السودان، ومشاكل بين إسرائيل وحماس، وتركيا تعربد في الشرق المتوسط... ومصر فلة شمعة منورة، مصر في فقعة بعيدة عن كل ده، ولكن يمكن أن نتأثر"، مؤكدا أن مصر ليس في منأى.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن استمرار المناوشات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يؤدي إلى رفع سعر الوقود في مصر، منوها بأنه لم يعد بالإمكان أن ننأى بأنفسنا من الأزمات التي تحدث في المنطقة.