Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأطباء" تخالف القانون وتتاجر فى الأمصال بأسعار السوق السوداء

السبت 11/يناير/2020 - 10:32 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العدد الورقي - أسماء حلمي
Advertisements
مع بداية كل الشتاء، تنشط وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا فى الترويج لـ«التطعيمات الموسمية» للأمراض المُعدية، خصوصًا للأطفال وكبار السن والحوامل والذين يعانون من الأمراض المزمنة التى تُضعف المناعة، وتنتشر الشائعات عن انتشار أمراض بعينها فى المدارس لدفع أولياء الأمور لشراء لقاحات يتم الترويج لها بعد اختلاق الشائعة.

الغريب هذه المرة أن أغلب الأمصال خاصة مصل الأنفلونزا المفترض التطعيم به فى سبتمبر وأكتوبر، اختفى من الصيدليات وهيئة المصل واللقاح، لكنه ظهر فى نقابة الأطباء حيث أعلنت نقابة الأطباء فى محافظة الشرقية عبر صفحتها على «فيس بوك» عن توافر بعض الأمصال فى مقرها منها مصل الأنفلونزا وبسعر 75 جنيهًا، ومنشور آخر عن توافر اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى الوبائى «فيروس بى» للمواطنين.

محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمركز الحق فى الدواء، قال إن بيع المصل فى النقابة أمر مخالف لقانون النقابة نفسها وللقوانين المنظمة لتداول وبيع الأدوية والتى تقصر عملية البيع على الصيدليات ومراكز المصل واللقاح التابعة لوزارة الصحة، كما أن تبرير نقابة أطباء الشرقية بأن المصل للأطباء فقط غير مقبول لأن المنشور أشار إلى نصائح فى حال بيع المصل لمن هم أقل من 17 سنة، وهؤلاء بالتأكيد ليسوا من أعضاء النقابة الذى يبدأ الانتساب إليها من بعد التخرج من كليات الطب وليس مع الالتحاق بها. فؤاد انتقد وزارة الصحة، لأنها تجاهلت اختفاء بعض الأمصال من السوق وملاحظات حول وجود تعاون خفى بين الشركات المصنعة للأمصال والسوق السوداء للصيدليات والأطباء لاحتكار المصل وبيعه فى العيادات وعبر السوشيال ميديا بأضعاف ثمنه، وهو ما يفتح الباب أيضاً لترويج أمصال مغشوشة.

فى المقابل قال الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء، إنه لا يجد مانعاً من تداول مصل الأنفلونزا بمقر النقابة خاصة أن النقابة تسعى لتخفيف الأعباء عن الأطباء من أعضاء النقابة ومن المؤكد أنها لا تبيعه لأى فرد آخر لأن هدفها خدمة أعضائها لأنهم أكثر عُرضة للعدوى من المرضى.
Advertisements

أخبار تهمك

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال والنجم بث مباشر Second half كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنجم يلا شوت EL-HELALاونلاين

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 3 ساعات

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ يوم

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ حوالي 8 ساعات

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 8 ساعات

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 8 ساعات

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

07:33 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

07:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status