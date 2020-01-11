Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة" ترفض حل أزمة نقص أسرة العناية المركزة

السبت 11/يناير/2020 - 10:30 م
Advertisements
النائب إيهاب منصور
النائب إيهاب منصور
العدد الورقي - أحمد عبد الجليل
Advertisements
النائب إيهاب منصور يقترح تطبيقًا إلكترونيًا يربط سيارات الإسعاف بالمستشفيات وجامعة تتبرع بالتنفيذ.. والوزيرة: الفكرة حلوة

المقترح يتكلف تنفيذه نحو مليار جنيه


«سيارة إسعاف تحمل مريضاً فى حالة خطرة ويحتاج للدخول لغرفة عناية مركزة فى أسرع وقت، ويسرع المسعف إلى شاشة داخل السيارة مربوطة إلكترونيا بجميع مستشفيات مصر للبحث عن أقرب مستشفى بها مكان شاغر فى وحدة العناية المركزة، وبعد ثوان تظهر على الشاشة قائمة بالغرف المتوفرة وعناوين المستشفيات مرتبة حسب قرب المسافة، فتتجه السيارة فوراً إليها وتصل بعد دقائق».

ما سبق ليس مشهداً فى فيلم أمريكى، ولكنه المستقبل فى مصر فى حال وافقت وزارة الصحة على تنفيذ اقتراح مكتمل الدراسة لإيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، والذى قدمه إلى الوزارة عام 2016، ولكنها لم ترد رغم عشرات الأسئلة وطلبات الإحاطة التى وجهها النائب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة فى هذا الشأن، آخرها كان الاثنين الماضى، حول تأخر تنفيذ الربط الإلكترونى للمستشفيات والعناية المركزة مع سيارات الإسعاف حتى يمكن إنقاذ حياة المريض وكرامتهم بدلاً من التجول فى الشوارع بحثاً عن غرفة.

فى يونيو 2016 تقدم إيهاب منصور إلى الدكتور أحمد عماد، الوزير السابق للصحة بمقترح إنشاء تطبيق إلكترونى يربط سيارات الإسعاف بأقسام العناية المركزة فى المستشفيات للتسهيل على المواطنين، لأن التطبيق يوجه سيارة الإسعاف تلقائياً لأقرب مستشفى به مكان شاغر، لتفادى الوضع الحالى الذى يلزم سيارة الإسعاف بالتوجه لأقرب مستشفى حتى لو يكن فيه سرير شاغر، ما يعرض حياة المريض للخطر لأنه يظل ساعات وأحياناً أيام فى انتظار ظهور سرير، كما أن هذا الوضع يتسبب فى تعطيل سيارات الإسعاف لأن سائقها ومسعفها مجبران على البقاء مع المريض حتى يعثران له على مكان.

حسب قول النائب إيهاب منصور، لـ«الفجر» فإن الهدف الرئيسى من المقترح سرعة تحويل الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى تواصل الطبيب المتخصص فى المستشفى مع المسعف لإجراء التجهيزات اللازمة قبل وصول المريض إلى العناية المركزة.

فى نوفمبر من نفس العام خاطب منصور مركز جامعة النهضة لرعاية المخترعين، للتعاون وتنفيذ التطبيق، ووافقت الجامعة، حمل النائب موافقة الجامعة وقدمها إلى الوزير وطالبه بالتنسيق لتنفيذ المقترح خاصة فى ظل توافر الجهة التى ستنفذه مجاناً، ورشحت الوزارة الدكتور أسامة الحسين، مدير إدارة الأزمات والطوارئ بهيئة الإسعاف للتواصل مع الجامعة والنائب فى هذا الشأن.

فى فبراير 2017 تقدم النائب بطلب إلى وزير الصحة أكد فيه ترحيب هيئة الإسعاف بالفكرة، واستعدادها لتحمل تكلفة تجهيز سيارات الإسعاف وطلبت إمدادها بمعلومات عن كافة المستشفيات لربطها إلكترونيا بالسيارات، وهو الطلب الذى نقله النائب إلى الوزير لتحديد المسئول عن التنسيق لتقديم كافة المعلومات اللازمة عن هذه المستشفيات.

وفى مارس 2017 كرر النائب طلبه لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد لتحديد مسئول من الوزارة للاجتماع والتنسيق معه لاستكمال تنفيذ فكرة الربط الإلكترونى بعد رصد كافة المستشفيات التى تضم وحدات للعناية المركزة.

وفى يونيو عام 2018 تولت الدكتورة هالة زايد، حقيبة الصحة ولأن المقترح ظل مجرد حبر على ورق رسمى جدد منصور طلبه وأرسل إلى الوزيرة الجديدة عشرات الطلبات والأسئلة التى تشرح الفكرة والخطوات التى تم إنجازها، وفى ديسمبر من العام الماضى تقدم النائب بطلب إلى الوزيرة بشأن نقص أسِرة العناية المركزة فى المستشفيات ما يؤدى لمعاناة يومية للمواطنين، وتساءل عن مدى إمكانية الربط الإلكترونى للمستشفيات وسيارات الإسعاف لتحويل الحالات العاجلة حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.

لم يستطع النائب إيهاب منصور، إخفاء دهشته من تجاهل الوزارة لاقتراحه والمماطلة فى تنفيذه، ولم ير مبرراً سوى عدم شعور مسئولى الوزارة بالمسئولية ومعاناة المواطنين، مشيراً إلى أن تنفيذ المقترح سيتكلف نحو مليار جنيه قيمة أجهزة الحاسب الآلى فى المستشفيات والشاشات فى سيارات الإسعاف والطبيب داخل السيارة ودائرة الإنترنت، مقابل توفر خدمة جيدة للمرضى وإنقاذهم من الموت.

منصور تحدث مباشرة إلى وزيرة الصحة داخل مجلس النواب فى يونيو الماضى، حول إشكالية الربط الإلكترونى، فردت عليه بأن فكرة الربط جيدة ولكنها لم تجب عن موعد بدء الوزارة فى التطبيق.
Advertisements

أخبار تهمك

لايف ستريم MATCH LIVER مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد الآن live.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

منذ حوالي 8 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 4 ساعات

الان مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 11-1-2020 في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

هدف ليفربول بث مباشر| نتيجة مباراة ليفربول الان| مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر liverpool

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول Yallakora

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال والنجم بث مباشر Second half كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنجم يلا شوت EL-HELALاونلاين

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ يوم

بث مباشر الان مباراة ليفربول امام توتنهام مشاهدة مباراة ليفربول امام توتنهام بث حي الان

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم السبت11-1 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

منذ حوالي 4 ساعات

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بث مباشر مباراة الأهلي امام بلاتينيوم بث حي مباراة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام liverpool bein SPORT رابط مباراة ليفربول

"كورة لايف TODAY liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع liverpool

07:11 م

كول كورة liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول

06:51 م

اونلاين KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام "الشوط الأول" بث مباشر مباراة ليفربول liverpool كورة ماتش

07:33 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ليفربول HD

07:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status