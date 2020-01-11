KORA STAR لايف مشاهدة مباراة الهلال والنجم الرياضي الساحلي يلا شوت الجديد مباشر اليوم 11-1-2020 في افريقيا

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معلومات مباراة الهلال والنجم الرياضي الساحلي

🏆 البطولة : دوري أبطال إفريقيا 2020 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : السبت الموافق 11-1-2020 .

📺 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

🎤 التعليق الصوتي : محمد بركات .

🏟 ملعب المباراة : ملعب الهلال .

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .









مشاهدة مباراة الهلال والنجم الرياضي الساحلي

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بث مباشر الهلال والنجم الرياضي الساحلي

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