عاجل.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

أعلنت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن موعد مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز والتى كان مقرر إقامتها يوم 19 فبراير على ستاد القاهرة الدولى.





وتم تأجيل مباراة الدوري المصري بين الأهلى والزمالك بسبب الإعلان عن موعد مباراة السوبر المصري بين الفريقين والمقرر إقامته يوم 20 فبراير القادم بالإمارات.





وسيتم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير القادم بدلًا من يوم 19 فبراير على ستاد القاهرة الدولى.



