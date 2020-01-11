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المستثمرين العرب: مصر أثبتت أنها على الطريق الصحيح

السبت 11/يناير/2020 - 10:28 م
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السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
كساب أحمد
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أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر أثبتت أنها على الطريق الصحيح في 2019، وحققت إنجازات اقتصادية عالية للغاية، كما أن تحويلات المصريين في الخارج كانت كثيرة عن أي فترة أخرى، فضلًا عن احتياطي البنك المركزي.

وأضاف "بيومي"،  خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن هناك زيادة في الصادرات المصرية في 2019، ويجب العمل على زيادتها إلى أكثر من ذلك، كما أن قطاع السياحة حقق طفرة في العام الماضي، ويجب العمل على زيادة نجاحات هذا القطاع، موضحًا أن الاستثمار في مصر لم يصل للقدر الذي يساوي قدرة مصر وقوتها، ويجب مضاعفة الجهود للوصول إلى أفضل النتائج.

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلى أن العرب جاهزون للاستثمار في مصر وهم أيضًا في الأساس يفضلون الاستثمار في مصر، ولكن هناك أشياء كثيرة يجب أن نتقدم فيها من أجل جذب الاستثمار، مضيفًا: "العرب يرون مصر تتحدث لغتهم ومكان مناسب للاستثمارات وللمعيشة".
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الكلمات المفتاحية

توك شو المستثمرين العرب السفير جمال بيومي

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